TÄNA OTSEBLOGI | B-grupis kõik lahtine: USA madistab palju pingeid tekitanud vastasseisus Iraaniga, Inglismaa heitleb Walesiga

B-alagrupis on viimase vooru eel kõik positsioonid lahtised. Tabeliseis: 1. Inglismaa (4 p), 2. Iraan (3 p), 3. USA (2 p), 4. Wales (1 p).

Selgituseks reeglid. Kui meeskonnad lõpetavad võrdsetel punktidel, vaadatakse esiteks üldist väravate vahet. Inglismaal on see +4, Iraanil -2, USA-l 0 ja Walesil -2. Kui ka need on võrdsed, vaadatakse üldist löödud väravate arvu (Inglismaa 6, Iraan 4, USA 1, Wales 1). Kui ka see on võrdne, vaadatakse omavahelisi mänge.

B-alagrupi esimene läheb kokku A-alagrupi teise koha võistkonnaga. A-grupi võitja kohtub omakorda B-grupis teise koha saanud koondisega. Seis A-grupis enne viimast vooru: 1. Holland (4 p), 2. Ecuador (4 p), 3. Senegal (3 p), 4. Katar (0 p).

Viimases voorus lähevad naabrid Inglismaa ja Wales omavahel vastamisi. Kuigi Wales on viimasel kohal, on ka neil võimalus alagrupist edasi pääseda. Selleks peavad nad alistama Inglismaa ja lootma, et Iraan - USA lepivad viiki. Kindla edasipääsu tooks vähemalt neljaväravaline võit. Inglismaa seis on B-grupis kõige kindlam. Igal juhul viib neid edasi võit või viik. Ka kolmeväravaline kaotus oleks veel piisav.

„Kõigil on omad nõrkused. Teame, kui keeruline mäng ootab ees. Inglismaa on väga hea tiim, nad on MM-i ühed favoriidid. Siin turniiril on aga mõnda üllatust juba nähtud ning ma ei näe põhjust, miks me ei võiks sama teha,“ rääkis Waleslaste superstaar Gareth Bale.

„Sellest tuleb emotsionaalne lahing,“ rääkis Inglismaa poolkaitsja Jordan henderson. „Jalgpallis on suured väljakutsed, loodetavasti saame nendega õigesti hakkama.“

Teises samaaegselt toimuvas kohtumises lähevad vastamisi USA ja Iraan. Kahe riigi vastasseisust on omavahelise poliitilise ajaloo tõttu räägitud sellest ajast saadik, kui alagrupid välja loositi. Ka sel MM-il on kahe riigi suhted olnud teravad, kui Iraan nõudis esmaspäeval USA eemaldamist turniirilt.