BLOGI | Inglismaa võttis MM-il naabri Walesi üle seljavõidu, USA alistas otsustavas mängus Iraani

Wales vajas inglaste vastu kindlasti võitu, et edasipääsulootused elus püsiksid. Reaalsuses jäid waleslased suurele naabrile aga kindlalt alla. Inglismaa domineeris kohtumist, kuid avapoolajal jäid väravad löömata. Teisel poolajal sai Inglismaa väravamasina käima. 50. minutil viis Marcus Rashford karistuslöögist Inglismaa juhtima, kõigest kaks minutit hiljem sahistas võrku Phil Foden. Lõppseisu vormistas 68. minutil Rashford, kellele see oli MM-il kolmandaks väravaks. Sellega on ta edetabeli tipus, samal pulgal Kylian Mbappe (Prantsusmaa), Enner Valencia (Ecuador) ja Cody Gakpoga (Holland).

Selgituseks reeglid. Kui meeskonnad lõpetavad võrdsetel punktidel, vaadatakse esiteks üldist väravate vahet. Inglismaal on see +4, Iraanil -2, USA-l 0 ja Walesil -2. Kui ka need on võrdsed, vaadatakse üldist löödud väravate arvu (Inglismaa 6, Iraan 4, USA 1, Wales 1). Kui ka see on võrdne, vaadatakse omavahelisi mänge.