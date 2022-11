Aukartus, austus ja auavaldus ehk meistriliiga jätkub kolme kohtumisega

Meistriliiga liidrite lahingus kohtuvad Põlva Serviti ja Mistra

Huvitaval kombel lähevad sel nädalal meistriliigas kokku ühelt poolt võistkonnad, kes karikavõistluste finaalturniiril osalesid ning nende vastu astuvad tiimid, kes nädalavahetusel ei mänginud. Serviti, kes meistriliigas sel hooajal kõik kohtumised keskmiselt kümne väravaga pidi karikaturniiri poolfinaalis SK Tapalt üllatuskaotuse vastu võtma, samal ajal kui Mistra jäi finaalturniirilt välja. Tiimide esimene omavaheline matš meistriliigas lõppes Põlva meeskonna 31:20 võiduga.

„Karikavõistlustel kaotatud poolfinaal kasvatab kindlasti Serviti võidujanu ning vaevalt see meil midagi lihtsamaks teeb. Meil on olnud mängudega pikem paus sees ja selle vähendamiseks pidasime oma süsteemi tiimide vahel väikese turniiri. Kuigi kõik mehed päris terved ei ole, läheme siiski endast parimat andma. Meistrivõistlustel oleme siiani kulgenud heas tempos ning vaid Põlva on meist sel hooajal jagu saanud. Üritame vastastele kõva lahingu anda,“ analüüsis eesootavat mängu Mistra peatreener Jüri Lepp.

Värske karikavõitja jätkab meistriliigas HC Kehra/Horizon Pulp&Paperi vastu

Nädalavahetusel marulise kodupubliku ees karika pea kohale tõstnud Viljandi HC jätkab meistriliigat HC Kehra vastu. Võistkondade eelmine omavaheline kohtumine lõppes mulkide kindla 35:24 võiduga. „Astume Viljandi vastu suure aukartuse ja hirmuga, sest pärast karikavõistluste finaali vaatamist sai meile selgeks, et tegemist on ilmselgelt Eesti parima tiimiga. Nende vastu paneme eesmärgiks vähemalt 20 väravat täis visata. Ise oleme treeningutel pigem jõudu teinud. Selle hooaja põhifookus on just noored mängijad füüsiliselt teistele tiimidele järgi aidata, sest kui mänguoskustelt oleme enamvähem teistega võrdsed, siis just selles osakonnas on veel vajakajäämisi,“ vaatas matšile ette, endale omases humoorikas mahlas, HC Kehra treener Janar Mägi.

HC Tallinn kohtub karikavõistluste hõbemedalistiga