TÄNA OTSEBLOGI | Kes pääsevad A-grupist edasi? Kas Holland ja Ecuador suudavad eelise ära kasutada?

Kahe vooru järel jagavad A-grupis esikohta Holland ja Ecuador. Mõlemal on kirjas neli punkti. Senegal on kolme silmaga kolmas. Kataril on ainsana punktiarve avamata.

Eelis on Hollandil ja Ecuadoril. Kui Holland ei kaota Katarile ja Ecuador ei kaota Senegalile, on mõlemad koondised edasi.

Hollandile piisab ka kaotusest, kui Ecuador võidab samal ajal Senegali. Kui Ecuador peaks kaotama, on neil vaja, et Katar alistaks Hollandi. Senegal peab mängus püsimiseks täna Ecuadorist jagu saama. Viik aitaks edasi neid vaid juhul, kui Katar võidaks Hollandit vähemalt kolme väravaga.

Selgituseks. Kui meeskonnad lõpetavad võrdsetel punktidel, vaadatakse esiteks üldist väravate vahet. Hollandil ja Ecuadoril on see vooru eel +2, Senegalil 0 ja Kataril -4. Kui ka need on võrdsed, vaadatakse üldist löödud väravate arvu (Holland 3, Ecuador 3, Senegal 3, Katar 1). Kui ka see on võrdne, vaadatakse omavahelisi mänge.