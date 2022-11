Teoorias peaks mass-start väga hästi sobima ka Kristjan Ilvesele. Seni on ta kahel juhul näidanud suusarajal väga head sõitu, kuid hüppemäel on tõenäoline poodiumikoht kaduma läinud. Eesti suusaliidu juhatuse liige ja Otepää MK-etapi korralduskomitee esimees Ago Markvardt tõdes, et just eelmisel hooajal Eestis toimunud jõuproov on kunagise formaadi tagasituleku taga.