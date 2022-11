Rally Estoniale pakutakse MM-sarjas pikka lepingut, etapi aastane majanduslik mõju on 10 miljonit eurot

Rally Estonia on MM-kalendris seni olnud kolmel korral ning Lõuna-Eesti teedel kihutatakse ka tuleval aastal. Ralli peakorraldaja Urmo Aava tõdes, et neile pakutakse nüüd ka juba pikemat lepingut.

„WRC-sarja promootor tahab Eestiga koostööd jätkata. Seega on meile tehtud pakkumine, mille järgi toimuks autoralli MM-etapp Eestis 2026. aastani,“ sõnas Aava Soome väljaandele. „Maailmas aset leidvate sündmuste tõttu on olukord siiski keeruline. Kui asjad lähevad aga hästi, siis allkirjastame kevadel uue kolme aasta pikkuse lepingu.“

Varasemalt on Rally Estonia saanud riigilt 2,5 miljoni euro suuruse rahasüsti. Nüüd on seda ühe miljoni euro võrra vähendatud.

„Oleme õnnelikud, et saame ka järgmisel aastal MM-rallit korraldada. Oleme riigi, kohalike omavalitsuste ja erasektori panuse eest tänulikud,“ sõnas Aava. „Rally Estonia on perekondlik üritus. Selle majanduslik mõju on suurusjärgus 10 miljonit eurot.“