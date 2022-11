Lisette Tammiku MM-i kommentaar: Portugali võidu otsustas nende teravam rünnakute lõpetamine

Portugal – Uruguay 2:0

Enne kohtumist oli selge, et tuleb tuline mäng. Mõlemad meeskonnad kuulusid favoriitide sekka, mis tähendas ennustust alagrupist edasi saamiseks. Samas polnud Uruguay punktiseis tabeliseisu vaadates kiita, sest ühe punktiga hoiti grupis viimast kohta. Portugalil seevastu olid pisut lahtisemad käed, kuid kindlasti see nende suhtumist ei mõjutanud. Võita tahtsid mõlemad meeskonnad.

Esimene poolaeg kuulus pigem Portugalile ja seda eriti pallivaldamises. Neil sujus palliga mäng väga hästi, kuid viimane sööt või rünnakut lõpetav löök jäi vajaka. Uruguay samas oli kenasti mängus. Nende ohtlikud kontrarünnakud olid efektiivsed. Esimesel poolajal kuulus neile ka kõige ohtlikum moment, kui Bentancur triblas 3 portugallase vahelt lihtsalt läbi, kuid ei suutnud palli võrku saata. Häid momente ja väravalöömis võimalusi oli mõlemal meeskonnal. Teisel poolajal oli mäng väga lahtine. Uruguay suutis Portugalile korralikult peavalu tekitada, aga värav jäi löömata. Lahtise mängu tulemusena teenis Portugal kontrast penalti, mille Fernandes ilusti ära realiseeris. Enne lõpuvilet tekkis Portugalil veel suurepärased võimalused, et väravat lüüa, kuid tabloole jäi 2:0 Portugali kasuks.

Esimesel poolajal ei mõistnud ma Bentancuri käitumist. Võttis natukene rumala kollase kaardi ei kusagilt ning jätkas samamoodi ebavajalike vigade tegemist, näiteks mitte lubava rünnaku maha võtmist. Hiljem paistis ta silma hoopiski positiivsete elementidega, oli suur osaline Uruguay kontrarünnakutes. Üllatas ka see, et Uruguay ei suutnud oma rünnakuid väravaga lõpetada. Ometigi on neil tiimis nimekad mängijad, kes võiksid resultatiivsed olla.