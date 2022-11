Maailmameistri karm avaldus: meeste murdmaasuusatamine on surnud!

„Meeste murdmaa suusatamine on katastroof – eriti ilma Venemaata. Ma ei saa aru, kuidas see spordiala sellisesse olukorda on triivinud. Teised riigid ei ehita üles uusi meeskondi, seega pole nad Norra või Venemaaga samal tasemel,“ ütles Kershaw oma Thresholdi taskuhäälingusaates, vahendab Ilta-Sanomat.

Kershaw rõhutas, et suusatamine on tema kodumaal ja USA-s spordialana edasi arenenud, kuid Norra peab leidma konkurentsivõimelise vastase Euroopast.

„Kas ma tõesti pean nägema Norrat terve hooaja edetabelis 1., 2., 3., 5. ja 7. kohal? Nii see läheb, mis on väga masendav. Vaja on rohkem riike kui USA, Kanada ja Norra. Teised eurooplased peavad hoo üles saama. Kui see ei muutu, on see suusatamise surm,“ ütles Kershaw.