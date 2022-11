BASKET TV | Lääne-Virumaa korvpallis seisavad ees huvitavad ajad, Tarva peatreeneri külm dušš

PAF Eesti-Läti liigas seni ainsana võiduta püsinud meeskond sai kodupubliku rõõmuks silma pähe. Võitlusliku ja südika mänguga alistati Liepaja 96:90. Kordaminekut ei jälginud saalis küll liiga palju silmapaare, aga võidu magusat maitset see kuidagi hambutumaks ei teinud. Riietusruumis ootas BC Tarva juhendajat Vaido Rego märg üllatus, nagu ikka, debüüthooaja esimese võidu puhul.

Vestluses BK Liepaja abitreeneri Juris Umbraškoga saame jälile mõttemaailma erinevusele, mis on Eesti klubidesse toonud päris palju lätlasi ja miks pole Läti klubidesse jõudnud eestlasi. Lätlastel on rohkem kannatlikkust, nad võtavad pigem enda noore ja annavad võimaluse. Viriseda saab alati, igal pool, et noori pole, sõnab Umbraško.