VIDEO | Mehhiko poksiäss lubas vääritult käitunud Messile peksa anda

Eriti kurjaks sai selle peale poksija Alvarez, kes arvas, et Messi kasutas võidujoovastuses Mehhiko särki põrandalapina. „Kas sa nägid Messit meie särgi ja lipuga põrandat pesemas? Ta peaks palvetama Jumala poole, et ma teda ei leiaks!“ teatas Canelo oma Twitteri kontol.

Mitmed huvilised üritasid Mehhiko poksijat rahustada ja juhtisid tähelepanu asjaolule, et Messi võtab sellel hetkel jalanõusid jalast ega astu särgile. Canelo arvamust see aga ei muutnud. Ta vastas: „Alates hetkest, kui Mehhiko särk on põrandal, on see juba solvang.“