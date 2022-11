Eesti parimad rannavolle naised: ootame uuel hooajal suurt sammu edasi

„Me nagu ei mõelnud sageli kaasa mängu sees. Kuidas näiteks vastaseid takistada. Või mis meil töötab paremini, et enda mängu vahetada. On mänge, kus mõtleme võidule ja tulemusele, mitte sellele, kuidas sinna jõuda,“ arutleb Heleene. „Eks ta läheb sinna alla, et enesekindlusest jääb puudu. Me oleme väga enesekriitilised. Enesekindlus tuleb treeningute ja ettevalmistusega. Saame esimest korda minna uuele hooajale vastu süsteemse plaani ja ettevalmistusega,“ on naised lootusrikkad.

Rääkides sponsoritest Eesti tippspordis, ütlevad parimad rannavolle naised, et tänane süsteem on sageli nokk kinni, saba lahti. „Raha saamiseks on vaja tulemusi. Aga tulemusteks on vaja raha,“ tõdevad Liisa ja Heleene. „Oleme väga tänulikud oma pikaajalistele sponsoritele Jazz Pesulad, Port1 ja Tradehouse, kes on meisse uskunud algusest peale ja ka rasketel hetkedel meiega olnud. See, et Eestil on koondisena sellest hooajast sponsor Creditea, on rannavollele valdkonnana väga palju juurde toonud. Usume, et Eesti rannavolles on oodata uut tulemist.“