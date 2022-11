Serbia peatreener: oleme tohutult pettunud

„Pole kahtlust, et see oli senise MM-i kõige huvitavam mäng. Aga meile treeneritele see ilmselgelt rõõmu ei valmistanud. Oleme tulemuses väga pettunud, 3:1 oli suur edu. Peab olema tark ja tegutsema ratsionaalselt, et mäng soovitud tulemuseni viia. Mõned vead läksid meile kalliks maksma,“ kommenteeris Stojkovic mängu järel.