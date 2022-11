Tobreluts: sportlased on stardiks valmis, ei hakkaks tulemusi ennustama

Kontiolahti etapp algab homme sõidetava meeste 20 kilomeetri distantsiga (kell 14.15). Kolmapäeval algab samal kellaajal naiste 15 km sõit. MK-sarja avanädalal selguvad parimad ka teatesõidus, sprindis ja jälitussõidus.

Kontiolahtis stardivad Eesti naistest Tuuli Tomingas, Regina Ermits, Susan Külm ja Johanna Talihärm, meie meestest Rene Zahkna, Kristo Siimer, Raido Ränkel ja Robert Heldna.

Treener Indrek Tobreluts ei tahtnud avaetapi eel öelda, milliste kohtadega ta oma hoolealuste puhul rahule jääks.

„Töö on tehtud suvel ja vaatame, mis saama hakkab. Sportlased on stardiks valmis. Ei hakkaks tulemusi ennustama,“ ütles Tobreluts Delfile ja Eesti Päevalehele.

Ta usub, et suurem võimalus üllatamiseks on eestlastel kohe avadistantsidel.

„Indivuaaldistants on iseenesest selline üllatusterohke. Seal on laskmisel suurem kaal. Teinekord eksivad ka väga kindlad ja tugevad laskjad ning kelle keskmine tase on nõrgem, võib ka kõik märgid alla lasta. Natuke on ka õnnefaktorit, kes mis tuulega tiiru satub. Sprindis ja jälituses võtavad kiiremad sõitjad kindlamalt oma. Selles mõttes on individuaal põnevam ja üllatusi rohkem.“

Tobrelutsu sõnul on Kontiolahti lasketiir tuulele avatud, kuid siiani on olud sportlasi soosinud. „See ei ole väga lihtne lasketiir, on tuultele avatud. Aga, kui me oleme treeninud, siis on suhteliselt rahulik olnud. Keerulisi olusid pole veel olnud, loodame, et võistlustel on samamoodi. Aga üle paari päeva ette väga täpset ilmaennustust ei ole,“ ütles ta.

„Ma arvan, et kõik võistkonnad tulevad siia ettevalmistuse pealt ja iga stardiga minnakse paremaks. Kõik sihivad oma tippvormi MM-võistlusteks. Ei usu, et on sportlasi, kes tulevad siia ja on kohe tippvormis,“ lisas Tobreluts.

Tema sõnul on eestlastest ainsana avaetapi eel tervisega probleeme olnud Johanna Talihärmal.