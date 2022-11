Skandaal Kameruni koondises: peatreeneriga tülli pööranud võistkonna üks võtmemängijatest lahkub MM-ilt

Jalgpalliajakirjaniku Fabrizio Romano teatel läks Onana tülli koondise peatreeneri Rigobert Songiga, väidetavalt tekkis meeste vahel sõnasõda seoses Onana mängustiiliga. Peatreener Song soovis, et Onana viljeleks rohkem „traditsioonilist mängustiili“, kuid väravavaht ei olnud sellega nõus.

Hispaania ajalehe Marca teatel läksid mehed treeningul tülli, sest peatreenerit häiris, kuidas Onana jalaga palli mängides liiga palju riske võttis. Song soovis näha, et Onana mängiks rohkem kindla peale ning ei riskiks nii palju mängus. Onana ei olnud aga nõus mängustiili muutma.

Nii jäeti Onana tänasest mängust eemale ning viimaste teadete kohaselt on väravavaht otsustanud sootuks MM-ilt lahkuda. Onana asemel edutati Serbia vastu põhikoondisse Devis Epassy, kes pidi Serbia vastu võrgust korjama kolm palli. Igapäevaselt Saudi Araabias Abha klubis mängiv Epassy sai esmaspäeval koduriigi eest kirja kuuenda koondisemängu.

Tänavu suvel siirdus Onana Amsterdami Ajaxist Milano Interisse, kus tema arvel on kõikide sarjade peale 13 kohtumist. Onanat on skandaalid saatnud varemgi. 2021. aasta veebruaris leiti tema dopinguproovist keelatud ainet furosemiidi ning talle määrati 12-kuuline võistluskeeld. Onana kaitses end väitega, et võttis kogemata elukaaslase ravimeid. Mullu juunis vähendas rahvusvaheline spordikohus Onana karistuse üheksa kuu peale.