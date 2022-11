Vägev! Judoka Grigori Minaškin võitis MK-etapi

„Jerusalem Masters võistlusele pääsemine pääsemine on väga oluline, kuna juba ainuüksi osalemise fakt annab sportlasele väärtuslikke olümpiamängude punkte. Oleme hetkel alles hoogu võtmas, kuid seis on vägagi hea ning hooaja peamine siht on 2024. aasta suveolümpiamängude punktide teenimine,“ kommenteeris Stepanjan ning lisas, et kui olümpiamängudele pääsejate nimekiri pandaks kinni tänase seisuga, pääseks Grigori Minaškin tänu praeguseks teenitud punktidele olümpiale. „Siiski on tulemustest veel vara rääkida, poolteist aastat on veel minna,“ ütles Stepanjan.