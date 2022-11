Tsensuur: hiinlased näevad ülejäänud maailmast erinevat telepilti jalgpalli MM-ilt

Hiinas on endiselt ülikarm koroonapoliitika, kirjutab Daily Mail. Mitmed piirkonnad riigis on ranges karantiinis ja inimesed peavad igapäevaselt koroonateste tegema. Hiinlased on karmidest reeglitest väsinud ning erinevate suurlinnade tänavatel on riigijuhtide vastu korraldatud proteste.