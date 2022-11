Lionel Messi leer lükkas jalgpallitähe osas leviva kuulujutu ümber

Kataris koos koondisega MM-il viibiva Messi praegune kontraht Prantsusmaa hiiu Pariisi Saint-Germainiga lõppeb 2023. aasta suvel. Nii on taas üleval spekulatsioonid jalgpalliässa tuleviku osas.

Viimasel ajal on üha jõulisemalt räägitud, et Messi karjäär võib jätkuda hoopis USA-s Miami Interis, mida veab Inglismaa jalgpallilegend David Beckham . Jalgpallimaailma telgitagustega hästi kursis oleva ajakirjaniku Fabrizio Romano teatel töötab Miami klubi Messi palkamise nimel. Samuti valmistab uut pakkumist ette praegune koduklubi PSG . Messi ise keskendub Romano teatel hetkel ainult jalgpalli MM-ile ning enne uut aastat tuleviku osas ühtegi otsust ei tee.

Mängumehe esindaja Marcelo Mendez lükkas CNN-ile antud intervjuus ümber Briti meedias levima hakanud spekulatsioonid, mille kohaselt on Messi ja Inter praktiliselt juba kokkuleppele jõudnud. „Need on valeuudised,“ teatas Mendez. „Pole käimas läbirääkimisi teemal, et Lionel võiks järgmisel hooajal Miamiga liituda.“