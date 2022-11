TÄNA OTSEBLOGI | Sambamaa pallivõlurid kohtuvad MMil Šveitsiga

Palju kõneainet enne mängu on pakkunud nende suurima staari Neymari hüppeliigese vigastus. Praeguseks on selge, et vähemalt alagrupiturniiril me teda väljakul ei näe. Kõige suurema tõenäosusega hõivab tema koha väljakul Real Madridi kesktormaja Rodrygo.

Šveitsi koondises on rohkelt kogemust ja kvaliteeti. Koondise tugitalal Granit Xhakal on see kolmas finaalturniir kodumaa särgis, aga veelgi kogenum on kunagine Ragnar Klavani klubikaaslane Xherdan Shaqiri, kelle jaoks on Katari MM lausa neljas.