OTSEBLOGI | Ghana juhib ellujäämismängu Lõuna-Korea vastu 3:2!

Meeskonna pilgud on suunatud eelkõige Tottenhamis leiba teenivale Heung-Min Sonile, kes avamängus jättis pigem kahvatu mulje. Koondise suurim tugevus ongi nende ründearsenal, kuhu on võtta veel Olympiacoses mängiv Ui-Jo Hwang ja Mainzi kesktormaja Jae-Sung Lee. Kõnekas on ka fakt, et valikmängudes said neil jala valgeks lausa 9 erinevat pallurit.