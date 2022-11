OTSEBLOGI | Milline mäng! Kamerun ja Serbia on löönud kahe peale juba kuus väravat

Mõlemal koondisel on avavoorust all kaotus. Kamerun jäi Šveitsile alla 0:1, Serbia sai Brasiilialt 0:2 kaotuse. Nii vajavad mõlemad meeskonnad täna hädasti punkte, et viimases voorus veel edasipääsulootused püsiksid.

„Teises voorus (Serbia) vastu usun, et näitame juba oma mängu,“ sõnas mängu eel Kameruni peatreener Rigobert Song. „Usun, et mängijad näitavad end nüüd juba teisest küljest.“

„See on meie mõlema jaoks tähtis matš. Eriti arvestades olukorda, et mõlemad alustasid MM-i kaotusega,“ rääkis serblaste loots Dragan Stojkovic. „Teadsime, et esimene mäng Brasiilia vastu tuleb raske. Meil olid mõned võtmemängijad vigastustega kimpus. Nüüd algab Serbia jaoks MM. Teame väga hästi, et me koos Kameruni ja Šveitsiga võitleme teise koha nimel.“