BLOGI | Tõeline põnevusetendus! Kamerun ja Serbia lõid MM-il kahe peale kuus väravat

Kohtumist läks juhtima Kamerun, kui 29. minutil lükkas nurgalöögist ühe meetri pealt palli tühja võrku Jean-Charles Castelletto. Viigiväravat taga ajanud serblased jõudsid sihini esimesel lisaminutil, kui peaga suunas karistuslöögist palli võrku Strahinja Pavlovic. Kaks minutit hiljem viis täpse kauglöögiga Serbia juhtima Sergej Milinkovic-Savic.

Teise poolaja alguses jätkus kõik serblaste kontrolli all. Aleksandar Mitrovic tegi 53. minutil seisuks 3:1 ning kõik viitas, et Serbia võtab siit oma. Kaks minutit hiljem sekkus Kameruni poolt vahetusest aga Vincent Aboubakar, kes tõi mängu olulise pöörde. 63. minutil sai ta söödu jooksu peale, pääses väravavahi Vanja Milinkovic-Savici vastu mängima ning tõstis palli üle puuriluku väravasse. Äärekohtunik lehvitas aga suluseisu märgiks lippu ning ka kõik mängijad paistsid arvavat, et värav ei loe. Siis sekkus aga VAR ning tuvastas, et suluseisu söödu hetkel polnud. Nii jäi Aboubakari tabamus kehtima.

Kaks minutit hiljem sai Aboubakar taas jooksu peale palli, ta purjetas kasti, söötis palli Eric Maxim Chopuo-Motingile, kes tegi seisuks 3:3. Lahtises mängus oli mõlemal tiimil veel omajagu võimalusi, kuid rohkem keegi palli võrku lüüa ei suutnud. Nii pidid Kamerun ja Serbia leppima viigipunktiga.

Kamerunil ja Serbial on kahe vooru järel tabelis seega üks punkt. Liidrid Brasiilia ja Šveits (mõlemal 3 punkti) lähevad kell 18 omavahel vastamisi. 2. detsembril kohtuvad viimases voorus omavahel Brasiilia - Kamerun ja Šveits - Serbia.

ENNE MÄNGU:

Mõlemal koondisel on avavoorust all kaotus. Kamerun jäi Šveitsile alla 0:1, Serbia sai Brasiilialt 0:2 kaotuse. Nii vajavad mõlemad meeskonnad täna hädasti punkte, et viimases voorus veel edasipääsulootused püsiksid.

„Teises voorus (Serbia) vastu usun, et näitame juba oma mängu,“ sõnas mängu eel Kameruni peatreener Rigobert Song. „Usun, et mängijad näitavad end nüüd juba teisest küljest.“