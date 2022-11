Sirje Roopsi MM-kommentaar: vahetused tõid mängu elevust juurde

Oli väga põnev mäng ning kui Hispaania ja Saksamaa mängivad, siis on see iga jalkafänni unistus. Mängu lõpptulemus jääb nende vastasseisus üldjuhul viimaste hetkedeni selgusetuks.

Saksamaa alustas kohtumist kaitsvalt ja Hispaania üritas jõuda lühikeste söötudega nende värava alla. Sakslased suutsid hispaanlased omakorda kastist väga edukalt eemal hoida, kuigi üks ohtlik kauglöök küll oli. Saksamaal õnnestus esimesel poolajal väga hästi oma kasti kaitsta.

Pärast teisel poolajal tehtud vahetusi sündinud esimene värav tuli siis, kui hispaanlased said esimest korda sakslaste trahvikastis löögile, ehk siis täpselt seal, kus nad ongi kõige ohtlikumad.

Julgen väita, et vahetused tõid mängu veelgi rohkem seda elevust juurde. Nii Hispaanial kui Saksamaal lõid väravad just vahetusest tulnud mehed ja seega treenerite poolt väga õnnestunud käigud. Leroy Sanel oli võimalus lõpus ka võiduvärav lüüa.

Saksamaa puhul võiks veel öelda, et silma torkas väga palju praaki just vastase kolmandikul. Sinna jõuti küll mitte väga tihti, aga kui sellega saadi hakkama, siis eksimusi tuli väga palju sisse.

Samas tundus, et pärast 1:1 viigiväravat said sakslased enesekindlust juurde ja nad suutsid normaalsemalt mängida. Sakslastel oli pärast esimest väravat hetkeline ära kukkumine ja Hispaanial tekkis võimalusi juurde, aga tundus, et need vahetused said tehtud õigel ajal ja andsid juurde just täpselt seda mida vaja oli. Küll mitte võib-olla kohe esimestel minutitel, kuid aja jooksul suutsid mängijad treeneri mänguplaani ellu viia.

Turniiritabel, mis selles alagrupis oli juba enne üsna põnev läks nüüd veelgi põnevamaks. Võib vist suhteliselt julgelt väita, et Hispaania on edasi, aga Saksamaal on vaja nüüd Kostariikat võita ja loodetavasti on siis ka nemad jätkuvalt konkurentsis.