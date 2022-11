Peeter Piheli MM-i kommentaar: asjad loksuvad tasapisi paika

Horvaatia - Kanada 4:1

Kanada esimese vooru esitus küttis ootused üles ja ma usun, et nad on paljude jaoks uus lemmiksats, aga mõneti devalveeris nende esimese mängu head esitust ka Belgia tänane kaotus Marokole. Pärast õhtust mängu ongi aru saada, et asjad loksuvad tasapisi paika.

Kanada tegi suurepärase alguse ja on väga positiivne, et nad said oma esimese värava MM-ajaloos kätte – ja veel selle turniiri kiireima. Tore oli ka see, et selle lõi Alphonso Davies, kes esimeses mängus penaltil eksis ja nüüd oma aktsiaid pisut taas tõstis.

Oleksin aga Kanada poolt oodanud natuke rohkem sellist enesekindlust ja kõrget pressi, nagu nägime esimese vooru mängus Belgia vastu. Samas oleme kõik inimesed – oli näha, et täna oli hoopis teine päev, Horvaatia tegi omad asjad kenasti ära ja klassivahe sai määravaks.

Alguse sähvatus oli tore, aga mida aeg edasi, seda rohkem pani Horvaatia oma tiki-taka käima ja tegi oma ära. Enne avapoolaja lõppu löödud värav oli igati loogiline – Kanada oli juba esimese poolaja lõpus passiivne ja kaitsev. Esimese vooru kõrgest, intensiivsest ja atraktiivsest pressist polnud täna enam midagi järel.

Teine poolaeg läks juba päris ühte auku, skoor oleks võinud isegi koledam olla, sest Horvaatia raiskas võimalusi. Kanadal oli duhh täna pisut kadunud ja minu jaoks oli see pettumus - ootused olid suuremad. Mängupildi järgi oli skoor lõpuks väga loogiline.

Horvaatia viimase vooru kohtumine Belgiaga tuleb huvitav, sest belglastel on selg täiesti vastu seina, samal ajal kui Horvaatial justkui pisut mänguruumi on. Ehk võib seal vaadata ka seda, milliseks turniiritabel kujuneb ja kumba tabelipoolde on parem sattuda. Tänase mängu põhjal on Horvaatia klassiga võistkond, kes võib välja jõuda ükskõik kuhu, Belgiast on aga justkui saamas uus Inglismaa – iga suurturniiri eel ootad ja loodad neilt palju, aga…