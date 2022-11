Uus korvpalliliiga võitleb koha eest päikese all. Kes seal osalevad ja mille nimel üldse mängitakse?

Uuel tulijal peabki keeruline olema, sest kindlat tühimikku ENBL-i lühendit kandev liiga ei täida. Pigem täiendab sari senist kalendrit. Enamiku osalejate jaoks on mängud boonuseks, aga näiteks Kalev/Cramo graafikusse need tagantjärele tarkusena kõige paremini ei sobitu.

„Meie mängukava vaadates on need natuke ohtlikud. Kolmapäeval on tähtis mäng (FIBA Europe Cupi matš Brindisiga – A. K.) ja pidime mänguaega ühtlaselt jaotama ja jälgima, et ei tekiks uusi hädasid,“ ütles Kalevi mänedžer Ramo Kask. Kui ENBL-iga liitumise otsus langetati, polnud veel selge, kas nad eurosarja põhiturniirile pääsevad.