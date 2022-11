Janno Kivisilla MM-i kommentaar: Maroko lustakad standardolukorrad ja Belgia kuldne põlvkond

Maroko kaitsemängu kvaliteeti näitab muuhulgas see, et kui Belgia tõi kaotusseisus platsile Romelu Lukaku ja lootis, et see toob muudatusi, siis tegelikult ei saanud Lukaku praktiliselt palligi.

MM-finaalturniiri jälgides on tunne, et Katari kuum kliima mõjutab Euroopa võistkondi märgatavalt. Ka täna oli tunne, et Belgia mängutempo kannatas ja neil hakkas varem raske kui Marokol. Kui see tõesti nii on, siis on see lisakatsumus Belgiale ja kõigile Euroopa koondistele.