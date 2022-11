Karl Jakob Hein karjääri kõige raskemast hetkest: „Korraks tundsin, et maailm kukkus kokku.“

„Ma ei arvanud, et karjäär on läbi, aga see liikus sel hetkel nii loogiliselt üles. Mul oli väga kahju. Korraks tundsin, et maailm kukkus kokku,“ kirjeldas ta oma esimesi emotsioone aasta alguses saadud vigastuse järel, mis ta hooaja enneaegselt lõpetas.