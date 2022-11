Jalgpalli MM-i rohked üleminutid võivad olla suurema muudatuse eelmäng

Katari MM on pressitud tavapärasest väiksemasse ajaraami ja seega saavad jalgpallifännid nautida päevas koguni nelja vutilahingut (tavaliselt on turniiri selles faasis kolm matši päevas). Pall pannakse mängu Eesti aja järgi kell 12 ja viimane löök tehakse umbes kell 23. See tähendab, et päevas mängitakse 360 minutit vutti. Rahvusvahelise jalgpalliliidu (FIFA) hinnangul on seda aga vähe ja seetõttu antakse üleminuteid harjumatult palju.