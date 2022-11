Tänavu suvel kümnevõistluses EM-i pronksi teeninud Janek Õiglane eeloleval talvehooajal ei võistle ja seab oma peamiseks eesmärgiks augusti lõpus Budapestis toimuva MM-i. „Uus aasta tuleb põnevam kui varem. Treeningutel on sihik paigas, eesmärk on olla tugev, kiire ja plahvatuslik. Kui suudan neid omadusi paremaks putitada, on tulemas senisest paremad tulemused,“ sõnas ta uue hooaja poole vaadates.