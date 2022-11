Kas üllatusvõimelistel kängurutel õnnestub veelkord ootusi ületada?

Tänavused maailmameistrivõistlused Kataris on Austraalia koondisele ajaloos kuuendad. Parimal korral on jõutud ülemaailmsel tšempionaadil kaheksandikfinaali, mis juhtus korra 2006. aastal. Selle aasta koondis, koosneb suuremalt jaolt Austraalia koduliigas pallivatest mängijates, kuid talenti ja potentsiaali on neis korralikult, et paljudele tugevat konkurentsi pakkuda. Viimase vooru mängu eel Taaniga on koondise edasipääs järgmisesse ringi nende endi kätes, mistõttu on parim aeg üle vaadata, millised on selle koondise tugevused ning millised rekordeid juba Kataris püstitatud on.