Alo Bärengrubi MM-i kommentaar: mängud on tõestanud, et kõike võib juhtuda

Mäng ise oli ettevaatlik ja arg. Esimesel poolajal puudusid mõlemal meeskonnal igasugused võimalused värava löömiseks. Psühholoogiliselt oli kaalul palju ja see pärssis mängupilti jaapanlaste poolt vaadatuna. Costa Rica üllatas ühe võimaluse ja ühe väravaga ning sellest piisas. See seis jätab nüüd grupis väga palju küsimusi õhku ja järgnevad mängud näitavad, mis selles grupis võib veel juhtuda. Alagrupis on nüüd päris palju võimalusi erinevateks lahendusteks. Eks ole näha, kas Jaapan mängis oma trumbid maha lõplikult või on neil veel sisu ja jõudu viimaseks mänguks, et teha veel üks üllatus hispaanlaste vastu. Seda on see MM juba palju tõestanud, et tegelikult võib kõike juhtuda – ka väiksed meeskonnad võivad üllatada ja see finaalturniir on kindlasti olnud ettearvamatu.

Kaitsest lähtuv ja kontrarünnakute peale mängiv Jaapan sai Saksamaa vastu kätte positiivse lahendi. Nüüd oli vaja mängida n-ö nõrgema meeskonna vastu ja kõik trumbid olid nende käes. Teadmine, et neil on võimalik edasipääs kindlustada, pärssis neid ja võibolla see olukord ei sobinudki neile. Mängus oli ka näha, et neil jäi puudu viimasest söödust ja otsustavusest, et väravani jõuda. Loomulikult Costa Rica mängis kaitses julgelt ja hästi ning neist oligi raske läbi murda. Tavaliselt võibki juhtuda sellistes mängudes, et tekib üks kontrarünnak vastastel. Väike eksimus keskväljal ja suudetigi see värav kätte saada. See murdis Jaapani.

Statistika ei toeta Costa Rica edasipääsuvõimalusi, aga üks võit ja üks värav Jaapani vastu saadi nüüd kätte ja see andis kolm punkti. Samamoodi jääb neil kõik õhku viimase mängu eel. Õhtul ootab veel ees suur mäng Hispaania ja Saksamaa vahel, mis omakorda tekitab veel erinevaid võimalusi. Väga põnev surmagrupp. Veidi saab tõmmata ka paralleele meie U19 poiste valikturniiri grupiga, kui esimeses mängus underdog meeskond üllatab eeldatavat suursoosikut grupis (Eesti alistas Itaalia eakaaslased 1:0 ja pääses lõpuks edasi Eliitringi – toim.). See tekitab huvitava situatsiooni ja ma arvan, et see alagrupp räägibki seda iseenda eest.