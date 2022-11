Suusaäss Bolšunov: lääs peaks süüdistamise asemel venelasi toetama

„Sport on rahu. Sport peab inimesi kokku viima ja ei midagi enamat. Vaadates eelmise talve tulemusi, siis tänavu jagatakse MK-sarjas medaleid olematus konkurentsis,“ lisas venelane, kes kaheksa MM-medali kõrval on võitnud ka kaks MK-sarja üldarvestust.

„Muidugi ma mõtlen sageli sellel, et ma ei saa tänavu võidelda MM-medalite eest. Seda on päris keeruline alla neelata, et Planicas toimub MM ja me võistleme samal ajal kodus Venemaal,“ nentis Bolšunov.