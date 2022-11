Petter Solberg: Adamo lahkumise järel läksid Hyundais asjad käest. Tänak ei jaksanud enam

2003. aastal maailmameistriks tulnud norralase Petter Solbergi poeg Oliver alustas lõppenud hooaega Hyundai tehasemeeskonnas, kus ta jagas kolmandat Rally1 masinat koos Dani Sordoga. Kuid koostöö päädis juba enne viimaseid etappi, mistap tänase päeva seisuga on 21-aastane rallitalent töötu.

Eelmisel nädalal levis meedias kuulujutt, et Hyundaist lahkunud Solbergid ja Ott Tänak loovad koos energiajooke tootva Monsteriga erameeskonna. Petter ei lükanud ümber, et selline mõte on laualt läbi käinud, aga norralane kinnitas, et sellist tiimi järgmisel aastal rallidel ei näe.

„Tänakuga oleks olnud tore koos sõita, kuid kahjuks pole Fordil rahalist võimekust investeerida WRC erameeskonda. Sellises olukorras on parem minna üks aste madalamale,“ lausus Petter Solberg Rootsi ajalehele Värmlands Folkbladet. „Küsimus pole selles, kas sõidame MM-sarjas R5 autoga. Küsimus on selles, et tahame sõita võimalikult palju rallisid. Oliveril on paar varianti, millest peame nüüd valima õige.“

Tema sõnadest saab välja lugeda, et Solbergid panevad kokku järgmiseks hooajaks WRC2 meeskonna. „Meie eesmärk on sõita 10-13 MM-rallit ja võita WRC2 klassi meistritiitel. Siiski tuleb meeles pidada, et Oliver on kõigest 21-aastane. Võistluste täpne arv sõltub meie selja taha tulevate sponsorite hulgas,“ lisas endine ralliäss.

Endine maailmameister kommenteeris ka Hyundai seisu. „Usun, et kõik saavad aru, et olukord on hull, kui suure palgaga Ott Tänak lahkub meeskonnast. Ta lihtsalt ei jaksanud enam. Meeskonna bossi [Andrea Adamo] meeskonnast lahkumise järel läksid asjad käest. Aasta oli kõike muud kui hea,“ lausus norralane.