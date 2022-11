BLOGI | Maroko alistas maailma tippude tippu kuuluva Belgia

Maroko esimene värav sündis avapoolaja lõpus, aga VARi otsusega võeti see suluseisu tõttu ära. Avavoorus horvaatidega 0:0 viigi teinud Maroko ei lasknud aga sellest pead norgu ja kuigi Belgia vastu peetud teine poolaeg möödus suures osas rahulikult ning paistis, et kummalgi meeskonnal kuhugi kiiret pole, siis 73. minutil asus Maroko kohtumist 1:0 juhtima. Tabamuse autoriks oli otse karistuslöögist palli terava nurga alt Belgia väravasse põrutanud Abdelhamid Sabiri.

F-alagrupis on nüüd seis selline, et Maroko on nelja punktiga liider, neile järgneb kolme silmaga Belgia. Kolmandal kohal on ühe punkti saldosse saanud Horvaatia, neljandal kohal paikneb seni null punkti kogunud Kanada. Kõik see pole aga lõplik tõde, sest Horvaatia-Kanada kohtumine on kavas täna kell 18.