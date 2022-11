OTSE DELFI TV-s | Esimese silma pähe saanud Tarvas võõrustab Eesti-Läti liigas Viimsi/Sportlandi

Nii Tarvas kui Viimsi on pidanud liigas üheksa kohtumist. Hooaega kaheksa kaotusega alustanud Tarvas sai esimese silma pähe möödunud nädalal, kui nad alistasid Rakvere spordihallis 96:90 Liepaja. Viimsi hoiab aga kuue võidu ja kolme kaotusega liigas kuuendat kohta, nemadki seljatas möödunud nädalal kodusaalis 82:67 Liepaja.

Viimsi/Sportlandi treener Kristjan Evart pööras tähelepanu sellele, et Tarvas võitis möödunud nädalal Kaamos karikasarja raames kodusaalis ka TalTech/Optibeti. „Kindlasti on nende enesekindlus tõusnud ja tulevad hea fooni pealt mängule. Põhiline fookus on ikka kaitsel ja kõige olulisem hakkama saada paari nende suurima rünnakuliidriga,“ lausus ta.