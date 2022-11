Teet Allase MM-i kommentaar: Poola tegi taktikaliselt küpse mängu

Kohtumisele oli saudidel ilmselt lihtne tulla, sest eelmises kohtumises alistati suurfavoriit Argentina 2:1, kelle võitmine andis võistkondlikult kõvasti enesekindlust ja unistamisruumi. Kuigi nende treener ütles mängueelses intervjuus, et hoitakse endid alandlikena ja ei tõusta taevasse, andis esimesest mängust saadud suurepärane tulemus kindlasti hea tunde. Vastupidiselt Saudi Araabia koondisele oli Poolal enne kohtumist pinge peal, sest neil oli all viik Mehhikoga ja mängida jäänud saudide ja argentiinlastega. See tähendas üht – kohtumisele tuldi kolme punkti võtma, et mingigi lootus säiliks.