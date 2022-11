OTSEBLOGI | Argentina sai hambutu avapoolaja järel Mehhiko vastu siiski juhtima

C-alagruppi kuuluv Argentina lootis kindlasti MMi alustada võidukalt, kuid selle asemel tuli vastu võtta ootamatu kaotus Saudi Araabialt. Nüüd on argentiinlastel avavooru järel tabelis kirjas null punkti ja täna ei rahulda neid miski muu kui võit. Oma arvamus on asjast aga ka Mehhikol, kes on Argentina tänane vastane. Mehhiklased tegid avavoorus 0:0 viigi Poolaga ja pistaksid hea meelega täna ise võidupunktid taskusse.