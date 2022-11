Zelinski MM-i kommentaar: jalgpalli kvaliteet on talvisel finaalturniiril kõrgem

Tuneesia - Austraalia 0:1



Otsustavaks sai austraallaste parem ettevalmistus ja komplekteeritus. Tundus, et neil oli konkreetsem plaan, kuidas nad mängida tahavad ja kuidas nad tahavad Tuneesiat halvata.

Tuneesia esimese poolaja eksimuste hulk ja peataolek viitas sellele, et nad panid mänguks ettevalmistusega puusse, mängu saadi sisse alles teisel poolajal. Austraalial õnnestus järjest olukordi lahendada, enesekindlus tõusis, mängu edenedes tehti õnnestunud vahetused, mis aitasid lõpuni vastu pidada. Austraalia nii mängijad kui treenerid mängisid Tuneesia kolleegid üle, teenitud võit! Tuneesia proovis rohkem individuaalselt, Austraalia mäng õnnestus võistkondlikult hästi. Ma ei näinud Tuneesial selget plaani, kuidas tahetakse viigini jõuda.

Austraalia loodab nüüd, et Prantsusmaa võidab Taanit – siis on taanlastel üks punkt ja austraallastel kolm, mis tähendab, et viimases voorus võib Austraalia kasvõi väravateta viigi peale minna.

Üldiselt iseloomustab käimasolevat MM-finaalturniiri väga kõrgetasemeline jalgpall. Turniir toimub talvel, mis tähendab, et Euroopas mängivad jalgpallurid on heas füüsilises vormis, tempo on kiire, palju võitlus ja jõulisust, seda kõike on rohkem kui suvisel finaalturniiril. Mängu kvaliteet on kõrge, mehed on tippvormis.

Olen rääkinud mitme inimesega ja arvan ka ise, et talvel on MM-finaalturniiri hea vaadata. Niikuinii ollakse palju siseruumides, tuleb ainult televiisor käima panna. Just suvel on tihti kahju televiisori ees istuda, sest õues oleks palju teha.