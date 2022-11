Meie väikeses maailmas ei jää midagi märkamata. Delfile tuli mõni päev tagasi vihje, et Tänak olevat Tallinna lennujaamas, näpus kiivrikott. Pisut hiljem säutsuti, et üks Eesti rallisõitja olla katsetanud M-Spordi testirajal Ford Pumat. Pole vist keeruline kahte kokku viia...

Nüüd, kus Hyundai ja Toyota on avaldanud järgmise aasta koosseisud ja Tänakut sealt ei leia, on selge, et kui meie mees tahab karjääri jätkata, peab ta sõlmima lepingu M-Spordiga.