Selleks, et Kataris toimuvale spordiaasta suursündmusele saaks veel põnevamalt kaasa elada, käivitas Delfi interaktiivse mängu, kus tuleb pildil ära arvata jalgpalli asukoht.

Lugeja ees on viis pilti, kus pall on ära töödeldud. Nii peab jalgpallisõber ära arvama, kas ja kelle käes mänguvahend parasjagu on.