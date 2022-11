Gerd Mülleri MM-kommentaar: Kas socceri aeg on tulemas?

Inglismaa - USA 0:0

Inglaste esimene mäng sellel MM-il andis neile tohutult enesekindlust peale väga kahvatut perioodi eelmise aasta EM-i finaali järel. Ameeriklaste viik Walesiga ei tundunud enam erilise saavutusena peale tänase päeva avamängu, kus Wales Iraanile kindlalt alla jäi.

Mängu alguses sai kohe selgeks, et erilisi riske kumbki meeskond võtta ei taha ja nii jäi see kogu kohtumise vältel. Ameeriklaste hästi organiseeritud kaitseliinidel ei olnud liiga keeruline inglasi peatada ja kui nad sellest ise aru said, siis haarasid ka üha rohkem initsiatiivi. Suurturniiri alagrupi faasis, kus kokkuvõttes loeb ainult edasisaamine, on kindla peale mängimine arusaadav taktika. Mõlemal meeskonnal on head võimalused oma eesmärk saavutada.

Inglastele on tulemus kindlasti suur pettumus, kuid toob sealsed fännid ja meedia maapeale tagasi. Neil on väga hea meeskond, kes harjunud pinge ja kõrgete nõudmistega, kuid kui meeskonnast on mängu parim keskkaitsja Harry Maguire, siis ilmselt ei kulgenud asjad nii kui plaanitud sai. Järgmises mängus on vaja tagasi saada kontroll keskvälja üle ja olla palju agressiivsem, kuna Walesil pole midagi kaotada.

Ameeriklased võtsid asja väga tõsiselt ja distsiplineeritult ja kui nii jätkatakse, siis on võimalik kõigile hambaid näidata. Väga meeskondlik ja ühtlane sooritus. Kuna staadionil oli näha ja kuulda mõlema poole fänne, siis erinevalt samas toimunud avamängust, oli seekord seal tõeliselt mõnus atmosfäär.

Kas soccer näitas jalgpallile tõeliselt konkurentsi on keeruline öelda, kuna ameeriklaste algkoosseisust mängivad 10 Euroopa klubides ja neist omakorda valdav osa tippliigades. Inglased on oma armastatuima spordiala traditsioonide kaitsmisel väga kiivad ja välismaised Premier League klubiomanikud on kogu aeg luubi all.