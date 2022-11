Märten Kuuse MM-i kommentaar: tundus, et Katarile jäi penalti andmata

Viimases voorus lähevad Ecuador ja Senegal vastamisi ning meeskonnad tunduvad suhteliselt võrdsed. Mõlemad on sümpaatsed satsid – Ecuador on mõnusalt jõuline ja väga hingestatud ning see on nende suureks plussiks, lisaks ka üksikud väga kvaliteetsed mängijad. Senegalil on näha, et paljud mängijad on igapäevaselt tippklubides ja mänguline tasakaal paistab hea – keskkaitses on Kalidou Koulibaly suur liider, tundus, et ta täna ühtegi duelli ei kaotanud. Kui vaadata klubide nimesid mängijate nimede taga, siis on Senegalil grammi võrra rohkem kvaliteeti. Hästi kerge favoriidikoorma annaksin seetõttu just Senegalile, aga usun, et viimase vooru kohtumine tuleb väga põnev.