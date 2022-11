TÄNA DELFI TV-s | Haigustega kimpus olev TalTech võõrustab ühisliigas Riia VEF-i

TalTech alustas hooaega viie järjestikuse kaotusega, kuid seejärel on viimasest kolmest mängust võetud kaks võitu. Viimati oldi 85:62 paremad Keilast. Tabelis annab see 16 meeskonna konkurentsis 13. koha.

„ VEFi koosseis on ka sellel hooajal tugev, igal positsioonil on väga hea klassiga mängijad. Eriti hakkab silma nende võimas eesliin, kus neil on kasutada 213 cm pikkune Brooks ja 211 cm pikkune Gromovs. Läheme neile kõva lahingut andma, aga halb lugu on see, et Poolast tagasi tulles haigestus mitu mängijat. Mis koosseisuga neile vastu läheme, selgub alles enne mängu algust.“