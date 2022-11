Indrek Kannik: samamoodi nagu Pohlakut valitakse ka Kasahstanis presidenti

Katari jalgpalli MM-iga käsikäes on ETV eetris igaõhtuselt koha leidnud ka huumorisaade „Kinoteatri MM Katarsis“, mis on lisaks maailmameistrivõistlustele tähelepanu alla võtnud ka Eesti jalgpalli ja alaliidu juhi Pohlaku, kelle suhtes on teravat kriitikat tehtud.

„Raske on mitte nõustuda nende asjadega,“ vahendab ERR-i spordiportaal Kanniku sõnu. „Jah, minu hinnangul see, et üks inimene omab ühes organisatsioonis väga palju võimu või pea kogu võimu ja ta jääb väga pikalt sellesse ametisse, ei tule kunagi kasuks ei sellele organisatsioonile ega ka valdkonnale, millega ta tegeleb.“

Kanniku hinnangul on omamoodi näitaja ka see, et Pohlakul pole viimasel ajal vastaskandidaate olnudki. „Samamoodi valitakse ju ka Kasahstanis presidenti ja saab absoluutse enamuse. Ma arvan, et väga suur hulk jalgpalliliidu klubidest ja liikmetest on nii väikesed institutsioonid ja organisatsioonid, et jalgpalliliidu tegevjuhtkonnal on võimalik neid kasvõi väga pisikeste toetustega üsnagi hästi manipuleerida ja nad enda kontrolli alla saada. See on väga oluline fenomen selle asja juures.“

„Teistpidi ma pean muidugi ütlema, et ei ole mõtet võrrelda Eesti jalgpalliliitu näiteks Vene riigiga. Kui Vladimir Putin on väga pikalt võimu juures ja teeb tohutut kahju oma riigile ja naaberriikidele ja nende inimestele, siis Eesti jalgpalliliit saab lõppkokkuvõttes kahju teha ainult Eesti enda jalgpalliklubidele ja jalgpallile. Need mastaabid on hoopis erinevad. Selles mõttes ma olen nõus, et kui Eesti jalgpalliklubide endi hulgast või jalgpallikogukonnast rohkem initsiatiivi ei tule, siis nii jääb,“ lisas enne Pohlakut Eesti jalgpalliliidu presidendi (aastatel 2003 kuni 2006) ametis olnud Kannik.