AMETLIK | Rally Estonia kuulub neljandat aastat järjest autoralli MM-sarja kalendrisse

Selle tee avasid aastaid tagasi Otepää suusatamise maailmakarika etapi korraldajad ja tore on tõdeda, et Eestisse on tulnud ja tuleb veelgi suuri spordiüritusi juurde. Rally Estonia kõrval on tipptegijatena maailmas hinnatud Ironman, Tallinna maraton, tänavu korraldatud laskesuusatamise MK-etapp Otepääl ning Tallinn Open WTA turniir ja paljud teised spordivõistlused. Lisaks on rõõm tõdeda, et 2027. aastal võisteldakse Eestis laskesuusatamise maailmameistritiitlitele.

„On hea meel tõdeda, et Rally Estonia on neljandat aastat järjest autospordi maailma tippsündmus ehk MM-etapp. Me ei saa seda võtta iseenesest mõistetavana, sest selle taga on paljude inimeste ja instantside suur töö ja pingutus. Nüüd, kui FIA on kalendri kinnitanud ja Eesti MM-etapi kuupäevad teada, tasuks rallifännidel juba täna hakata järgmise suve plaane tegema, et Rally Estonia ja sõprade seltsis veeta juuli lõpus üks tore ja meeleolukas nädalavahetus Lõuna-Eestis. Vaatamata keerulisele olukorrale nii maailmas kui meil Eestis läheme taaskord kogu korraldusmeeskonnaga andma endast maksimumi, et korraldada tipptasemel autoralli maailmameistrivõistluste etapp. Sarnaselt tänavusele aastale on meie eesmärk liikuda tagasi traditsioonilise ralli juurde ja pakkuda rallisõpradele kohapeal kiiruskatsete ääres ja pealtvaatamisalades veelgi rohkem mitmekülgseid elamusi.“