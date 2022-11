Norbert Hurda MM-i kommentaar: Walesi poolt täielik põrumine

Mängukäik osutus vastupidiseks. Tundus, et Iraan üllatas Walesi ja lõi nad rivist välja. Terve kohtumise vältel oli tajuda Walesi närvilisust, mistõttu ei saanud nad korralikult oma mängu käima. Walesi poolt täielik põrumine.

See, kuidas Iraan mängule peale tuli, oli aga imetlusväärne. Esimest mängu Inglismaaga võib selle põhjal nimetada tööõnnetuseks, täna nad näitasid, et neis on nii sisu kui kvaliteeti.