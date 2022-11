VAATA JA KUULA | Pärnu on kevadel igal juhul Eesti meistriliiga finaalis, tähelepanu all Martin Müürsepp, Jukka Toijala, Duško Ivanovic

Korvpallitarkade ehk podcasti „Pihtas põhjas“ saatejuhtide hooaja seitsmes kogunemine. Viimased nädalad on läinud kolmikul suurepäraselt. Kes on saanud ametikõrgendust, kes kirja esimese mängu Eesti koondises (mis sellest, et showmängus), ja kes võõrsil võidu Ventspilsi üle, mida pole ammu juhtunud.