KUULA | „Jalgpallistuudio“: Alvar Tiisler jagab muljeid jalgpalli MM-ist ja menukast huumorisaatest „Kinoteatri MM Katarsis“

Tiisler jagab lähemalt muljeid kommentaatori tööst MM-i ajal ja teemaks tuleb mõistagi ka ETV populaarne huumorisaade „Kinoteatri MM Katarsis.“ Kui pikk on jalgpallikommentaatori tööpäev? Mida arvab Tiisler „Kinoteatri MM Katarsis“ saadetest, millest seni enim kõmu on tekitanud kolmapäevane näitleja Henrik Kalmeti terav monoloog Eesti jalgpalliliidu presidendi Aivar Pohlaku teemal?

Luubi alla võtame ka alagrupiturniiri esimese vooru mängud. Kes on suurim üllataja, kes favoriitidest on jätnud kõige mannetuma mulje? Mis on olnud senise võistluse parim mäng?