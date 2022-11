Kas Jaapan suudab korrata Lõuna-Korea tippsaavutust MMil?

Aasia koondiste senine tippsaavutus MM-idel on Lõuna-Korea neljas koht kodus 2002. aastal. Tegemist on saavutusega, mille ületamisele pole keegi ligilähedalegi jõudnud. Aasia jalgpalli praegune suurim jõud Jaapan on kaheksandikfinaali purjetanud MM-il kolmel korral, kuid sellest kaugemale pole jõutud. Oma tugevusest anti maailmale märku juba neli aastat tagasi, kui oldi suurüllatusele lähedal Belgia vastu. Toonases 1/8-finaali kohtumises tuli siiski võtta vastu viimase minuti väravast 2 : 3 kaotus, kuid oma südikuse ning võitlusvaimuga võideti paljude jalgpallifännide südamed. Siniste samuraide nime kandev koondis on Katari tulnud tugevamana kui kunagi varem ning on lootus, et 20 aasta tagune saavutus saab korratud või isegi ületatud.