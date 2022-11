VIDEO | Ott Tänak jagas südamlikku lugu raske haigusega võitlevast sõbrast ning kutsub üles inimesi aitama

„Poolteist aastat tagasi tundsin, et olen hästi väsinud. Mul kadus ära võhm, arvasin, et kõik on okei, sest mul on kolm last ja see väsitab mind tohutult palju. Asi läks kuni sinnamaani, et ma ei jaksanud enam trepist käia ja läksin trepist üles neljakäpukil,“ meenutas Anly videos. „Siis palusin abikaasal viia end EMO-sse, kuhu jäin sisse, sest EKG oli hästi paha. Mind enam tagasi välja ei lubatudki, sest tuli välja, et mul on südamelihasepõletik, mis ei ei allunud ravile. Läks ainult hullemaks.“

„Tavaliselt on südamelihasepõletik iseparanev haigus, aga minul see absoluutselt ei edenenud ühelegi poole,“ lisas Anly.

„Sellistel hetkedel on inimese enda usk kõige olulisem, aga selleks, et inimene usuks iseendasse ja ta suudaks olla positiivne, on vaja inimesi enda ümber, kes süstivad talle positiivsust ja jõudu,“ lisas Tänak. „Loomulikult oli palju tagasilööke ja ärakukkumisi, aga tal olid jätkuvalt sõbrad, kes suutsid temaga olla, suhtlesid temaga ja hoidsid temas jõudu. Seda oli kõrvalt üsna uskumatu vaadata.“

„Haiglas läks olukord ainult hullemaks. Mind pandi tuttu ehk olin kunstlikus koomas. Mind ühendati ECMO masinaga, mis on kunstliku vereringe masin ja lööb südame eest verd ringi,“ jätkas Anly. „ECMO masinaga elasin kaks kuud, kuniks leiti mulle doonororgan. Kui mind masinaga ühendati, siis eeldati, et masin aitab minu südant. Tegelikult nii ei läinud. Nii tuli arstidel võtta ühendust Soome arstidega ja kokku leppida erakorraline südamesiirdamine.“

„Kui sain teada, et mind ootab ees siirdamine, tundus see esialgu mõistusevastane. Arvan, et päris alguses mulle ei jõudnudki pärale, et see saabki nii olema. Kui olin doonororgani saanud, siis valdasid mind väga vastakad tunded. Ma ei tahtnud mõelda sellele, et minu sees on teise inimese süda. Ühest küljest olin väga tänulik, teisest küljest tundus süda midagi nii isiklikku, et kuidas ma olen enda südamest nüüd ilma,“ meenutas Anly.