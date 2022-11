Kui tõsine on Neymari vigastus? Brasiilia täht võitles pingil pisaratega

Kui tõsine brasiilase vigastus on, pole hetkel teada. Brasiilia koondise arst Rodrigo Lasmar selgitas ESPN-ile, et järgmise 24-48 tunni jooksul peaks olukord selgemaks saama. „Peame ootama ja ei saa esialgseid kommentaare jagada,“ selgitas ta. „Ta tundis valu, kuid otsustas pärast vigastust veel 11 minutit platsil mängida. See on tähelepanuväärne.“